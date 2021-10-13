شاهد: صور جوية لبيروت الغارقة في الظلام بسبب أزمة الكهرباء

أظهرت صور جوية مشهدًا مظلمًا للعاصمة اللبنانية بيروت حيث تكافح الدولة التي تعاني من ضائقة مالية من أجل استيراد ما يكفي من الوقود لإنتاج الكهرباء. وواجه لبنان انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد توقف محطتين رئيسيتين للطاقة عن العمل وانتاج الكهرباء بسبب نفاد الوقود.

ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.

وفي مناطق عدة بالكاد تؤمن المؤسسة الرسمية التغذية بالتيار الكهربائي ساعة واحدة في اليوم، وسط برنامج تقنين صارم، كما أن مخزون الوقود الذي تحتاج إليه المولدات الخاصة بدأ ينفد.