مقتل نحو 400 مسلح حوثي على الأقل في ضربات جنوب مأرب خلال 72 ساعة

قتل نحو 400 مسلح من المتمردين الحوثيين في اليمن خلال الساعات الاثنتين والسبعين الماضية في العبدية، على بعد حوالى 100 كيلومتر جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها منذ أشهر، على ما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية الأربعاء.

تصعيد يستهدف مأرب

وصعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين. ومن شأن سيطرتهم على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى، ويعزّز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

وقال التحالف الأربعاء حسبما نقلت عنه قناة "الإخبارية" الحكومية: "نفذنا 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر الميليشيا بالعبدية خلال 24 ساعة الماضية وتدمير 12 آلية عسكرية تتبع للميليشيا والخسائر البشرية تجاوزت 108 عناصر إرهابية".

وأعلن التحالف الإثنين والثلاثاء مقتل نحو 300 مسلح من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في ضربات جوية مع احتدام المعارك في محيط مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن المجاور للمملكة.

ولم يعلن التحالف كيف أحصى هذه الأعداد كما لا يمكن لوكالة فرانس برس التحقق منها في شكل مستقل. ولا يعلن الحوثيون عن خسائرهم.

وكان المتحدث الرسمي بِاسم قوات الحوثيين يحيى سريع أعلن الثلاثاء أن قوات المتمردين "أصبحت اليوم على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، بعد أن دحرت الخونة والمرتزقة من مديريات عدة بمأرب وتمكنت من تحريرها بشكل كامل".

وأفادت مصادر عسكرية الثلاثاء أن مقاتلي المعارضة سيطروا على مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب. وقالت المصادر لوكالة فرانس برس، دون الكشف عن هويتها، إن القوات الموالية للحكومة اليمنية انسحبت من مواقعها في مديرية الجوبة بعد اشتباكات عنيفة مع المتمردين. وأكد سكان في المنطقة أن الحوثيين دخلوا المنطقة، موضحين أنّهم يتقدمون "بسرعة".

وتقع مديرية الجوبة في وسط محافظة مأرب ومن شأن سقوطها أن يمهد الطريق لتقدم المتمردين إلى عاصمة المحافظة. وجاء ذلك غداة قول رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معين عبد الملك سعيد الاثنين: "نحن واثقون من أنّ مأرب لن تسقط. نحن جاهزون للتصدّي للحملة الحوثية"، مشدّداً في لقاء في القاهرة على أنّ "المعركة ستحدّد مصير مستقبل اليمن".

وأفاد المحلل السياسي المتخصص في شؤون اليمن آدم بارون والمنطقة فرانس برس أنّ تقدم الحوثيين "مهم للغاية على المستويين الاستراتيجي والنفسي. هذه هي المناطق التي كانت تعد آمنة تماما منذ عام أو عامين فقط بالنسبة للقوات الحكومية".

وأوضح بارون أنه "الآن بات جزء كبير من الطريق (بين مأرب ومحافظة البيضاء في الوسط) تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم"، مشيرا إلى أن السيطرة على "أي طريق يعدّ مهما في هذه المرحلة" من القتال.

نزاع طويل الأمد وأزمة إنسانية هي الأسوء في العالم

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً،التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ المتمردين الحوثيين، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وصعّد المتمردون الحوثيون أخيرا من هجماتهم على مدن جنوب المملكة بواسطة الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية. وبعد فترة من الهدوء النسبي استمرت نحو أسبوع، استأنف المتمردون هجماتهم مجددا في شكل شبه يومي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وتسبب النزاع كذلك بانهيار في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها في البلاد، فيما يعيش أكثر من 3,3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات حيث تتفشى الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

والخميس، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد تفويض الخبراء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بعد ما وصفته منظمات حقوقية بحملة ضغط مكثفة من السعودية.