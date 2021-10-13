شاهد: أكثر من 8 آلاف شخص يغادرون منازلهم بجزيرة لابالما الاسبانية مع تدفق الحمم البركانية

أصدرت السلطات المحلية بجزيرة لابالما الاسبانية أوامر لأكثر من 8 آلاف شخص بإخلاء منازلهم مع تقدم الحمم البركانية، وتواصل السلطات جهودها لمواجهة تقدم سيل الحمم المتدفّقة من بركان ثائر. وأعلن جهاز الطوارئ في أرخبيل الكناري الاسباني في تغريدة أنه أصدر أمراً بالإخلاء لعدة مراكز سكانية مختلفة في منطقة لوس يانوس دي أريداني في غرب الجزيرة، "بسبب توقع تقدم الحمم البركانية المتوجّهة إلى شمال غرب" بركان كومبري فييخا.

وبدأ بركان كومبري فييخا بقذف حممه منذ الـ 19 سبتمبر-أيلول، مما أجبر الآلاف على مغادرة منازلهم، إحدى السيدات المغادرات قالت والألم يعتصر قلبها: "لقد عشنا هنا لمدة 40 عاما، شيدنا منازلنا بأيدينا، لا أعلم ما الذي سيحصل. آمل ألا تصل الحمم البركانية إلى هنا، لا أعرف". وأكد رجل آخر: "إننا نجمع كل ما في وسعنا. ونقوم بكل ما يمكننا القيام به"، في إشارة إلى نقل الأشياء الضرورية التي يحتاجونها خلال مغادرة منازلهم هربا من الحمم البركانية.

وأثر الرماد البركاني على نشاط الرحلات الجوية من وإلى الجزيرة وهو ما أدى إلى تقييد الرحلات السياحية حيث بدت المطارات والشواطئ فارغة وارتفعت عمليات الإلغاء بشكل كبير وتلاشت الآمال في أن يزور آلاف الأشخاص الجزيرة كالمعتاد في أيام العطل الرسمية.

وطلبت السلطات من ثلاثة آلاف شخص من أهالي جزيرة لاس بالماس الاسبانية الإثنين، البقاء في منازلهم بعدما دمرت حمم بركان مصنعا للإسمنت ما أثار مخاوف جديدة من انبعاث غازات سامة، قبل رفع هذا الأمر الثلاثاء بسبب تقدم الحمم.

وأجبر بركان كومبري فييخا منذ ثورانه في سبتمبر-أيلول، قرابة سبعة آلاف شخص على الفرار من منازلهم فيما أتت الحمم على 600 هكتار من الأراضي وأكثر من 1200 مبنى. وتشهد جزيرة لاس بالماس التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة، حاليا ثالث انفجار بركاني خلال عقد، ويعود آخر ثوران بركاني للعام 1971.