شاهد: الملك والملكة يترأسان العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني الإسباني

ترأس الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيسيا العرض العسكري الذي يقام مرة كل سنة احتفالاً بالعيد الوطني الإسباني. وانضم إلى الملك وعقيلته ابنتهما الأميرة صوفيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي لم يعجب حضوره الجميع.

وحضر العرض الذي أقيم في العاصمة مدريد عدد كبير من الإسبان، حيث رفعت الأعلام الإسبانية.

والعرض يقام سنوياً كذكرى لتاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر 1492 وهو اليوم الذي "اكتشف فيه كريستوف كولومبوس الأميركيتين" لإسبانيا. وتحتفل بعض الجاليات من أصول إسبانية حول العالم بهذا اليوم، حيث يتم الاحتفاء بشكل رئيسي ورسمي بالروابط التاريخية والثقافية مع إسبانيا، والتراث الأميركي الأصلي من أصل إسباني وما قبل الإسباني.

يذكر أيضاً أن 12 تشرين الأول/أكتوبر هو يوم اللغة الإسبانية.