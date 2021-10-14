نجل "رامي مخلوف" يقود سيارة فيراري بقيمة 300 ألف دولار برفقة عارضة أزياء إسرائيلية

أثار فيديو رصد فيه علي مخلوف برفقة عارضة أزياء، وهو يقود سيارة فيراري بقيمة 300 ألف دولارا في أحد شوارع بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية في سوريا.

سيارة فيراري بقيمة 300 ألف دولارا لمتدرب؟

ويعود الفيديو لصانع المحتوى الأمريكي دانيال ماك، المعروف بعرض سيارات وقصور فارهة مع أسعارها بمقاطع مصورة ثم يسأل أصحابها عن العمل الذي يقومون به. وأظهرت مقاطع الفيديو والتي نشرت على موقع يوتيوب في 3 أوكتوبر/تشرين الأول ارتباك نجل رامي مخلوف وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد عند سؤال ماك عن عمله، وعند إجابته بأنه يخضع " لتدريب مهني" وبأن السيارة مستأجرة.

وبعد تداول المقطع المصور لاحظ ناشطون أن عارضة الأزياء التي كانت برفقته في سيارة الفيراري، هي ميشيل عيدان تبلغ من العمر 21 عاماً وتحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.

ويخضع رامي مخلوف، والد علي لعقوبات أمريكية لدوره الفعّال في تمويل أسرة الأسد. وكان رجل الأعمال السوري قد كشف عبر صفحته في منصة فيسبوك، أنه قد أسس شركات لمساعدة ابن خالته الرئيس بشار الأسد، للتحايل على العقوبات الغربية في يوليو/ تمّوز عام 2020.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض تدابير تمنع مخلوف من دخول التكتل أو العبور عبر أراضيه، كما جمد أي أموال وموارد مالية له هناك عام 2011.

وفي عام 2008 جمدت وزارة الخزانة الأمريكية جميع الأصول الأمريكية لرامي مخلوف، ومنعت الشركات الأمريكية من التعامل معه أو عبر شركاته بما في ذلك شركة سيريتل، شركة الهاتف الوطنية السورية.