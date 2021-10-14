كارلوس غصن يدافع عن هروبه من اليابان في مقابلة تلفزيونية حصرية

شرح كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، سبب هروبه من اليابان، قائلاً إنه لم يكن ليتمكن من الدفاع عن نفسه في نظام قضائي يبلغ معدل الإدانة من قِبل المدعين أكثر من 99 في المائة، وجاءت تصريحات غصن المتعلقة بقضيته في مقابلة حصرية عبر الإنترنت مع تلفزيون (NHK) الياباني.

ويعدّ غصن، الموجود الآن في لبنان، مدرجا على قائمة المطلوبين لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بعد مغادرته اليابان بشكل غير قانوني أثناء إطلاق سراحه بكفالة في ديسمبر من عام 2019.

وكان ينتظر المحاكمة بتهمة سوء السلوك المالي وخيانة الأمانة، كما أدين مواطنان أمريكيان لدورهما في مساعدته على الفرار من اليابان مختبئين في حاوية كبيرة على متن طائرة خاصة.

ولدى سؤاله عن سبب هروبه، قال غصن إنه تيقن أنه سيخسر أثناء المحاكمة، بعد أن علم أن المُدّعين يفوزون في 99.4 في المائة من القضايا في اليابان. وقال إنه تعرض للاضطهاد مع أسرته وأن الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها الدفاع عن نفسه هي مغادرة البلاد.

ومضى يقول إنه إذا أرادت السلطات اليابانية محاكمته، فعليها إحالة الاتهامات إلى لبنان حتى تتم محاكمته هناك. وزعم أن المدعين اليابانيين لا يريدون إرسال الملفات لأنهم يخشون ظهور "مؤامرة" بين نيسان والمدعين العامين.