يميني في الكنيست الإسرائيلي يصف الوجود الفلسطيني "بالخطإ" لأن بن غوريون "لم ينه المهمة"

قال عضو البرلمان الإسرائيلي عن الحزب الصهيوني اليميني المتطرف "تكوما" بتسلئيل سموتريتش متحدثا خلال جلسة عامة في الكنيست الأربعاء، إن دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، كان يجب عليه أن "ينهي المهمة" ويطرد جميع العرب من البلاد عند تأسيسها.

وخلال المناقشات البرلمانية على مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي اقترحته المعارضة، تحدث سموتريتش بصوت عالٍ حول الحاجة إلى الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وقال "نعم، يهودية بأغلبية يهودية". وصرخ قائلا "مع توفير الأمن لمواطني دولة إسرائيل".

وتعرض سموتريتش للانتقاد الشديد من قبل العديد من أعضاء الكنيست العرب، قبل أن يرد عليهم: "أنا لا أتحدث إليكم أيها المعادين للصهيونية وأنصار الإرهاب والأعداء"، وأضاف: "أنتم هنا عن طريق الخطأ، إنه خطأ بن غوريون لم يكمل المهمة ولم يطردكم في عام 1948".

وفي ردورد الأفعال، انتقدت عضو الكنيست عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة تصريحات سموتريتش ووصفتها "بـالفاشية"، وقالت توما سليمان: "نحن نتعرض لهذه القذارة الفاشية كل يوم تقريبًا في الكنيست. لكن لا تفكروا بنا، فكروا في شعور كل مواطن عربي عندما يتم التفوه بمثل هذا التصريحات بشكل عادي في البرلمان. فكروا كيف يشعر كل شاب عربي عندما يهدد اليمين بنكبة ثانية".

ويستخدم نشطاء اليمين المتطرف أحيانًا مفهوم "النكبة الثانية" كتهديد للعرب.

كان رد سموتريتش غاضبًا على فشل مشروع قانون قدمه زميله عضو الكنيست سيمشا روتمان، بهدف تغيير قانون العودة ومراجعة سياسات الهجرة الإسرائيلية.

وفشل مشروع القانون في الحصول على نصاب التصويت، بعد أن صوت أعضاء الكنيست في الائتلاف، بما في ذلك نائب من اليمين ضد القانون. وقال سموتريتش إنه لا يتوقع دعم أعضاء القائمة المشتركة، الذين وصفهم بأنهم أعداء، لكنه شعر بالخيبة لرؤية أعضاء اليمين في الكنيست يعارضون مشروع القانون.

وكانت المعارضة، بما في ذلك سموتريتش وحزبه قد صوتت في وقت سابق على التشريع الذي اقترحه التحالف للحد من الهجرة.

ولسموتريتش تاريخ طويل في إثارة الجدل بتصريحات مثيرة وغريبة. ففي أغسطس- أب الماضي، ألمح إلى أن موكب فخر المثليين في تل أبيب الذي نظم في يونيو- حزيران أدى إلى حدوث موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا. وفي أبريل- نيسان، حذر من حدوث اضطرابات مدنية إذا قام المدعي العام باستبعاد بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة بسبب اتهامه بتهم فساد.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، قال سموتريتش خلال اجتماع للحزب، "العرب مواطنون في إسرائيل، في الوقت الحالي على الأقل. لديهم نواب وأعضاء في الكنيست، في الوقت الحالي على الأقل"، كما سبق وأن دعا في الماضي إلى أن يقوم نظام العدالة في إسرائيل على أساس القانون التوراتي.