شاهد: مهرجان مدينة ميريدا الإسبانية يعيد إحياء الماضي الروماني

في كل عام، تعيد ميريدا محاكاة ماضيها الروماني من خلال عقد مهرجان "إميريتا ألفيديكا" (Emerita Lvdica)، وهو عبارة عن حدث ثقافي تعود فيه المدينة إلى القرن الأول الميلادي، عندما كان الرومان يعيشون فيها. ويساعد سكان المدينة في تنظيم هذا الحدث، الذي يتضمن العديد من الأنشطة المختلفة، مثل التمثيل، وتنظيم سوق روماني وإجراء مصارعة ومسيرات الجيوش وعرض أزياء بملابس من العصر الروماني وإقامة المسارح.
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