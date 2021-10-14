شاهد: إعادة عرض لوحة بانكسي الممزقة "فتاة البالون" في مزاد علني في لندن بستة أضعاف قيمتها

عرضت الخميس لوحة فنان الشارع البريطاني بانكسي "فتاة البالون" التي اشتهرت بتمزيقها مباشرة بعد أن تم بيعها بالمزاد قبل ثلاث سنوات للبيع مرة أخرى في بريطانيا بعد أن تم تغيير عنوان العمل الفني. ومن المتوقع أن تباع اللوحة الشهيرة بستة أضعاف مقارنة بسعر البيع الذي بلغته في العام 2018.

الحب موجود في سلة المهملات، هو العنوان الذي تحمله لوحة بانكسي الشهيرة التي تصور فتاة تحمل بالون قلب. تم تمزيق نصف اللوحة قبل ثلاث سنوات، وأعيد تجميعها على لوح مزدوج "ديبتيك" حيث تتدلى الشرائط أسفل إطار الصورة.

كان عنوان العمل الفني في الأصل "فتة مع بالون"، لكن الأذى الذي لحق باللوحة في أكتوبر- تشرين الأول 2018 غير كل ذلك. اللوحة بيعت على أنها القطعة الأخيرة في مزاد سوثبيز في لندن.

بيعت اللوحة في العام 2018 ما يزيد قليلاً عن مليون جنيه إسترليني أي حوالي 1.4 مليون دولار. وكان هذا السعر أعلى بكثير من التقديرات التي تراوحت ما بين 200 ألف جنيه إسترليني و300 ألف جنيه إسترليني.

وحقق هذا العمل رقمًا قياسيًا لفنان الشارع بانسكي الذي شهد الطلب على اعماله ارتفاعا كبيرا منذ تلك الحادثة. وتبلغ أعمال بانسكي حاليا أسعارًا تصل إلى الملايين بشكل منتظم، حيث بيعت لوحة تكرّم عمل خدمات الرعاية الصحية البريطانية بمبلغ قياسي بلغ 20 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.

واختار الفائز بالمزاد في العام 2018 الاحتفاظ بالعمل الفني الممزق، على الرغم من حالته المتغيرة. ويبدو أنه أصاب الاختيار وكان قراره ذكيًا من الناحية المالية، حيث تعتقد دار "سوذبيز" أن اللوحة الممزقة ستباع بسعر أكبر بكثير قد يتراوح ما بين 4 و6 ملايين جنيه إسترليني.

وتثير أعمال الفنان البريطاني المنحدر من بريستول والذي تُجهل هويّته حماسة المزايدين على الفنون المعاصرة، مع تطرّقه خصوصاً إلى قضايا ساخنة، مثل المهاجرين ومعارضة البريكست.