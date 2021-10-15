عدد قتلى الانفجارات في مسجد قندهار الشيعي بأفغانستان يرتفع إلى 32 شخصاً

أعلن مسؤول في طالبان الجمعة أن انتحاريا نفّذ الهجوم الذي استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندهار (جنوب).

وأفاد مسؤول محلي في حركة طالبان طلب عدم الكشف عن هويته فرانس برس "تظهر معلوماتنا الأولية أن انتحاريا فجّر نفسه داخل المسجد"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في العملية.

وقتل 32 شخصاً وأصيب العشرات بجروح بانفجارات وقعت أثناء صلاة الجمعة في مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية، وفق ما أفاد متحدث باسم المستشفى فرانس برس.

وقال متحدّث باسم المستشفى المركزي في المدينة الواقعة في جنوب البلاد "تم نقل 16 جثة و32 جريحاً إلى مستشفى ميرويس".

ولم تتبنّ أي جهة الانفجارات حتى الآن ولكنها تأتي بعد أسبوع تماما من هجوم انتحاري استهدف مصلّين شيعة في مدينة قندز (شمال) وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وأفاد شاهد عن سماعه ثلاثة انفجارات، أحدها عند المدخل الرئيسي للمسجد والآخر جنوباً والثالث في المكان المخصص للوضوء. وأكد شاهد آخر أن ثلاثة انفجارات هزّت المسجد الواقع وسط المدينة أثناء صلاة الجمعة التي يشارك فيها عادة عدد كبير من السكان.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي على تويتر "نشعر بالحزن لعلمنا بأن انفجاراً وقع في مسجد للإخوان الشيعة في المنطقة الأولى بمدينة قندهار والذي استشهد وأصيب فيه عدد من أبناء وطننا".

وأضاف "وصلت قوات خاصة من الإمارة الإسلامية (أي طالبان) إلى المكان لتحديد طبيعة الحادثة وجلب مرتكبيها إلى العدالة".

والأسبوع الفائت قتل 55 شخصاً على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مسجداً شيعياً ثانياً في مدينة قندز الواقعة في شمال شرق أفغانستان، كما أفاد مسؤول في طالبان.

وكان ذلك أعنف هجوم منذ مغادرة القوات الأميركية البلاد.

وقال مسؤول محلي في طالبان إن التفجير الدامي كان هجوماً انتحارياً. وبعيد تصريحه بوقت بسيط، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان مسؤوليته عن الهجوم.