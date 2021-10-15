"تمجيد المسيحية".. إقالة مدير راديو جزائري بث أغنية لفيروز تثير جدلاً واسعاً

أثارت إقالة مدير إذاعة قسنطينة - "سيرتا" المحلية وثلاثة موظفين آخرين على خلفية بثّ مقطع قصير من أغنية "عيد الليل" للفنانة اللبنانية فيروز، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وتم بث مقاطع من أغنية "عيد الليل" والتي تتحدث عن ميلاد المسيح، في حلقة من برنامج "أغاني الزمن الجميل" يوم السبت الماضي.

وكشفت مواقع جزائرية، أن المدير العام للإذاعة محمد بغالي، أحال كل من مخرج الحلقة والمشرف التقني على المجلس التأديبي، على اعتبار أن الأغنية "تمجد الديانة المسيحية".

وأثار الموضوع جدلا حول حقوق ممارسة الاعتقاد الديني في الجزائر خاصة لأن فيروز معروفة بأنها مسيحية، مثلها مثل عدد الفنانيين اللبنانيين والعرب. وتسائل البعض عن التناقض وخاصة أن القناة الثالثة في الإذاعة الجزائرية الناطقة بالفرنسية تبث كل يوم أحد، من كنيسة الجزائر الصلوات المسيحية الخاصة بالجالية المسيحية في الجزائر، كما تبث الصلوات في الأعياد المسيحية.

وأدانت الكاتبة الصحفية السابقة في الإذاعة فضيلة الفاروق عبر صفحتها في فيسبوك، موضوع الإقالة مخاطبة وزير الإعلام الجزائري.

وكتب الصحفي الجزائري على فيسبوك سعيد صالحي "المغنية فيروز ممنوعة من الهواء في إذاعة قسنطينة بسبب دينها، أما في الجزائر فهناك مجتمع مسيحي بأكمله يمارس عبادته في إطار القانون".

ولم ترد إدارة الإذاعة بشكل رسمي على هذه القضية.