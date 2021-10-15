مقتل عنصر وإصابة 2 من حرس الحدود الجزائري بانفجار لغم قرب الحدود مع المغرب

قتل عنصر من حرس الحدود الجزائرية وأصيب اثنان آخران مساء الأربعاء في انفجار لغم تقليدي الصنع قرب الحدود مع المغرب بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الخميس.

وقالت الوزارة إن لغما تقليدي الصنع انفجر في غرب البلاد لدى مرور دورية لحرس الحدود خلال مهمة استطلاعية في إطار عملية عسكرية "لتأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة".

وأشار المصدر إلى أن الانفجار وقع مساء الأربعاء في دقلن بولاية تلمسان قرب الحدود الجزائرية المغربية.

وقدم الرئيس عبد المجيد تبون عبر تويتر تعازيه لأسرة "شهيد الواجب الوطني الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس لاعتداء إرهابي جبان على حدودنا الغربية".

تدهورت العلاقات بين الجزائر وجارتها الغربية في الأشهر الأخيرة أساسا بسبب قضية الصحراء الغربية.

وقررت الجزائر في 24 آب/أغسطس قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ثم أعلنت بعد ذلك بشهر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.