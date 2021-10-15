فيديو | "يتحدثون لكنهم لا يفعلون".. الملكة إليزابيث مستاءة من أداء زعماء العالم

بدا أن الملكة إليزابيث الثانية تنتقد العجز العالمي في اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، خلال تصريحات التقطها مكبر صوت.

ظهرت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً في تسجيل مصور التقطته كاميرا تلفون محمول أثناء زيارتها لكارديف لافتتاح برلمان ويلز يوم الخميس.

وفي وقت ما، وهي تتحدث إلى زوجة ابنها كاميلا، دوقة كورنوال، ورئيسة البرلمان إلين جونز، قالت الملكة "لقد سمعت كل شيء عن كوب... ما زلت لا أعرف من سيأتي".

كانت الملكة تشير إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المعروف باسم "كوب 26" (مؤتمر الأطراف الـ26) المقرر عقده في اسكتلندا في نوفمبر/ تشرين الثاني).

في التسجيل، وبه أجزاء غير مسموعة، يبدو أن الملكة تقول أيضاً أنه "لأمر مزعج" عندما "يتحدثون، لكنهم لا يفعلون".

ومن المقرر أن ترحب الملكة بقادة من جميع أنحاء العالم في مؤتمر "كوب 26"، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، اسكتلندا، في نهاية الشهر. ولم يذكر العديد من رؤساء الدول أو الحكومات، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، ما إذا كانوا سيحضرون.

قال وزير النقل غرانت شابس إن تصريحات الملكة لم تكن مخصصة للبث.

وأضاف لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن التعليقات التي يتم الإدلاء بها على انفراد يجب أن تظل في خصوصية، لكننا نتشارك جميعًا الرغبة في رؤية إحراز تقدم ونعلم أنه سيكون هناك مئات القادة القادمين إلى غلاسكو للمشاركة في مؤتمر الأطراف".

في النظام الملكي الدستوري في بريطانيا، يُفترض أن تكون الملكة فوق السياسة، ونادراً ما تعبر عن آرائها في الأماكن العامة.