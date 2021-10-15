بلينكن وبن فرحان يناقشان الملف النووي الإيراني والرياض "جادة" في محادثاتها مع طهران

قالت وزراة الخارجية السعودية في بيان نشرته اليوم، الجمعة، إن الوزير فيصل بن فرحان التقى مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن وتبادلا وجهات النظر إزاء البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وقال بن فرحان على تويتر "مباحثات مثمرة أجريتها اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي بحثنا خلالها العديد من المواضيع ومنها تعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي بكافة المجالات والعمل على تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الصديقين".

وذكرت الخارجية السعودية أن الوزير التقى أيضاً بالمبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي وناقش معه "تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي".

بن فرحان: جادون بشأن المحادثات مع إيران

في السياق ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة أن بن فرحان قال خلال مقابلة إن المحادثات مع إيران كانت "ودية" في حين وصف المفاوضات "بالاستكشافية".

وقال الوزير السعودي للصحيفة "نحن جادون بشأن المحادثات.. الأمر ليس تحولاً كبيراً بالنسبة لنا، فدائما ما نقول إننا نريد إيجاد سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة".