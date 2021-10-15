الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ينقل إلى المستشفى بعد إصابته بعدوى

نُقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (75 عاماً) إلى مستشفى في ولاية كاليفورنيا بسبب إصابته بعدوى، بحسب ما أعلن الخميس متحدث باسمه مؤكداً أنه "يتماثل للشفاء".

وقال أنغيل أورينيا في بيان على تويتر "مساء الثلاثاء، أدخِل الرئيس كلينتون إلى مركز "يو سي آي" الطبي لتلقي العلاج من عدوى غير مرتبطة بكوفيد-19"، مضيفاً "أنه يتعافى، وحالته المعنوية جيدة، وهو ممتن جدا للأطباء والممرضات والطاقم الذين قدموا له رعاية ممتازة".

ونشر المتحدث بياناً أصدره أطباء كلينتون، قالوا فيه إن الأخير نُقل إلى المستشفى "لتتم مراقبته من كثب" وإنه تلقى مضادات حيوية من طريق الوريد. وأضافوا أنه "لا يزال في المستشفى من أجل متابعة مستمرة".

وتابعوا أنه بعد يومين من العلاج "يستجيب (كلينتون) بشكل جيد للمضادات الحيوية. الفريق الطبي في كاليفورنيا على اتصال دائم مع الفريق الطبي للرئيس في نيويورك، بما في ذلك طبيب القلب الخاص به. ونأمل أن يعود إلى المنزل قريباً".

وكان الديمقراطي كلينتون رئيساً للولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001.