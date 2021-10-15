شاهد: مهرجان الجونة السينمائي يطلق دورته الخامسة

افتتح مهرجان الجونة السينمائي دورته الخامسة مساء الخميس في المنتجع المطل على البحر الأحمر بحفل ضخم حضره عدد كبير من نجوم وصناع السينما في مصر وخارجها.

قدم المهرجان في الافتتاح جائزة الإنجاز الإبداعي للممثل المصري أحمد السقا وتسلمها من الممثلة التونسية هند صبري عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان والتي شاركته في عدد من أفلامه.

كما استعرض في فيلم تسجيلي نجوم وصناع السينما الذين رحلوا عن الدنيا في الآونة الأخيرة مثل الممثل عزت العلايلي والسيناريست وحيد حامد مع تقديم فقرة فنية خاصة بعنوان (سمورة ملك الكوميديا) مزجت بين الاستعراضات الحية واللقطات التسجيلية لبعض من أبرز أفلام الممثل سمير غانم الذي توفي في مايو- أيار الماضي عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان الممثل والمغني محمد رمضان مفاجأة الافتتاح، إذ قدم أغنيته الجديدة "جو البنات" بالمشاركة مع المغني السويدي المغربي الأصل ريد وان والملحن المغربي نعمان بلعياشي.

وقال رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة في كلمته "كل سنة بتبقى أصعب من اللي قبلها، لأن كل سنة بنقول هنجدد إيه وهنزود إيه". وأضاف "’إمبارح كنا قدام مشكلتين، الأولى إن المهرجان يطلع ناجح والناس تتبسط، ومشكلة إن مكان المهرجان فيه مصيبة ولازم تتحل في 24 ساعة".

وتابع ليورونيوز "لم أكن يوما فخورا إلى هذه الدرجة، برؤية نحو 1600 شخص يعملون بلا توقف يوم أمس، معظمهم لم ينم والنتيجة كما ترون بالكاد يمكنك أن تلاحظ حدوث واحد من أكبر حرائق مصر في السنوات الماضية".

وتعرض جزء من مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة إلى حريق صباح الأربعاء تمت السيطرة عليه دون وقوع ضحايا لكنه ترك أثرا واضحا على أعمدة المكان وسارعت إدارة مدينة الجونة لإصلاحه قبل حفل الافتتاح.

80 فيلما

على مدى ثمانية أيام، يعرض المهرجان الذي يقام سنويا تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية" أكثر من 80 فيلما من بينها 16 فيلما عربيا وعشرة أفلام تعرض عالميا لأول مرة.

وجاءت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المنتج الأمريكي روب ألين وعضوية كل من الممثلة المصرية منة شلبي والمخرج اللبناني جورج هاشم والمخرج الهندي كبير خان والأمريكية سارة هوش المديرة التنفيذية لمهرجان غواناخواتو السينمائي.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتشكلت برئاسة المنتجة المكسيكية مارتا سوسا وعضوية كل من المنتجة الفلسطينية مي عودة والمخرجة الأمريكية كيم آي سنايدر والمخرج الأردني محمود المساد والمنتج الكوري الجنوبي جاي جيون.

وترأس المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة التي تضم في عضويتها الممثلة المغربية نادية كوندا والناقدة الإيطالية نينا روث ومبرمجة الأفلام الفرنسية أليس خروبي والمخرج المصري تامر عشري.

مسابقة جديدة

في دورته الخامسة، يطلق المهرجان مسابقة جديدة تهدف إلى نشر الوعي بقضايا البيئة والحفاظ عليها تشمل هذا العام خمسة أفلام ويحصل الفيلم الفائز بنجمة الجونة الخضراء على جائزة قدرها 10 آلاف دولار.

وفي ضوء استفادته من تجربة العام الماضي التي أقيمت رغم من تفشي جائحة كورونا عالميا اشترط المهرجان هذا العام على جميع المشاركين تقديم شهادة تطعيم من الفيروس أو الخضوع لمسحة طبية كل 72 ساعة وذلك مع التأكيد على تطعيم جميع المنظمين باللقاح.

وإلى جانب العروض والندوات وورش العمل المتخصصة يعمل المهرجان على احتضان وتشجيع صناعة الأفلام من خلال (منطلق الجونة السينمائي) الذي يقدم بالتعاون مع شركات الإنتاج المختلفة منحا مادية وتقنية لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تبلغ قيمتها نحو 350 ألف دولار.