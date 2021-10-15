فيديو | أزهار وشموع ونصب تذكاري تكريما لضحايا هجوم النرويج

حضر سكان محليون اليوم الجمعة إلى نصب تذكاري وأشعلوا الشموع لذكرى الضحايا الخمس الذين قتلوا في هجوم بقوس الرماية في بلدة كونغسبرغ الصغيرة بالنرويج.

تعرفت الشرطة النرويجية على المهاجم وهو إسبين أندرسن براتين، وهو مواطن دنماركي يبلغ من العمر 37 عاماً، تم اعتقاله في الشارع ليلة الأربعاء بعد حوالي نصف ساعة من إبلاغ السلطات.

قالوا إنه استخدم القوس والسهم وربما أسلحة أخرى لاستهداف الناس بشكل عشوائي في سوبر ماركت ومواقع أخرى في كونغسبرغ، وهي بلدة يعيش فيها حوالي 26 ألف نسمة.

قالت الشرطة إن أربع نساء ورجل يتراوح عمره بين 50 و70 عاما قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون.

قالت المعلمة المحلية إنجبسورغ سبانجيلو إنها أحضرت طلابها لزيارة النصب التذكاري حيث تم وضع الشموع والزهور والحيوانات المحنطة في ساحة مركزية. وأضفات "مجتمعنا صغير لذا يعرف الجميع بعضهم البعض"، مضيفة أن الطلاب يريدون أن يأتوا ويكونوا معاً.

وقالت النيابة العامة في النرويج الجمعة إنها سلمت منفذ الهجوم الذي نفذه شخص الأربعاء الفائت وأدى إلى مقتل 5 أشخاص إلى الأجهزة الطبية.

وكانت الشرطة النرويجية أعلنت أمس الخميس أن المنفذ المفترض للهجوم في كونغسبرغ (جنوب شرق)، دنماركي يبلغ من العمر 37 عاماً اعتنق الإسلام، موضحة أنها اتصلت به في الماضي بسبب "مخاوف من تطرفه".

وثمة تكهنات بأن المشتبه به الدنماركي إسبن اندرسن براثن ربما يعاني من مشاكل عقلية مما يثير شكوك حول مسؤوليته الجزائية. وهو أقر بقتل خمسة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين الأربعاء في كونغسبرغ في جنوب شرق البلاد حيث يقيم.