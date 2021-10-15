شاهد: آلاف الفنزويليين يحيون "يوم مقاومة الشعوب الأصلية" بطقوس سانتيرية

في الثاني عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، يحتفل الفنزويليون بما يسمّونه "يوم مقاومة الشعوب الأصلية"، حيث يشارك آلاف المؤمنين بالسانتيرية بطقوس تتجلى فيها روح المعتقدات لدى السكّان الأصليين في الأمريكتين.
العام الماضي، وجراء انتشار جائحة كورونا، سمحت السلطات لعشرين فرداً فقط بالمشاركة في هذه الطقوس وذلك للحيولة دون انتشار الفيروس، إلا أنها هذا العام سمحت لكل لمن يرغب من السانتيريين بالمشاركة في تلك الاحتفالات، التي بدت حاشدة على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد.
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