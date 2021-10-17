مخبز صيني يطرح تحدي مسلسل "لعبة الحبار" في منافسة لصنع الحلوى

طرح مخبز في بكين تحديا لصنع الحلويات معتمدا على فكرة مسلسل (سكويد غيم) "لعبة الحبار" في متجره مع سعيه للاستفادة من الشعبية الهائلة للمسلسل الكوري الجنوبي الذي تعرضه شركة نتفليكس للبث على الإنترنت.

ويمكن للزبائن التظاهر بأنهم إحدى شخصيات المسلسل بالمشاركة في تحدي صنع الحلوى مقابل 58 يوانا (تسعة دولارات) من خلال محاولة تحويل مزيج من السكر وصودا الخبز إلى بسكويت جميل الشكل.

ولا توجد جائزة للنجاح ولا عقوبة للفشل على عكس المسلسل التلفزيوني حيث يحصل الفائزون على جوائز نقدية ضخمة ويُعاقب الخاسرون بالموت.

وقالت هاو جينغ صاحبة دي.أي.واي بيكري& مور ستور وهي نفسها من أشد المعجبين بالمسلسل إن "زبائننا هم في الأساس من الشبان الذين يمثلون عددا كبيرا من المحبين بهذا المسلسل".

ويختار المشاركون في التحدي الذي يستغرق نحو عشر دقائق أشكالا من قوالب بسكويت معدنية، ويذيبون السكر، ويضيفون صودا الخبز، ثم يحولون الخليط إلى أشكال. وتعد المرحلة الأخيرة صعبة لأن الخليط يتماسك بسرعة ويصبح هشا وعرضة للتشقق.

وفي المسلسل المثير المؤلف من تسع حلقات يلعب متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال لكن لها تبعات مميتة سعيا للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38 مليون دولار). ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه في سبتمبر أيلول.