المعارض المحافظ بيتر ماركي-زاي يتصدّر الانتخابات التمهيدية للمعارضة في المجر

تصدّر المحافظ بيتر ماركي-زاي الأحد الانتخابات التمهيدية للمعارضة في المجر، وفق نتائج جزئية، وهو بالتالي الأوفر حظا لمنافسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الاستحقاق التشريعي المقبل المقرر في العام 2022.

وماركي-زاي البالغ من العمر 49 عاما أب لسبعة أولاد، ونال 58 بالمئة من الأصوات، وفق لجنة الإشراف على الانتخابات التمهيدية، بعد فرز 60 بالمئة من الأصوات.

أما منافسته المحامية المؤيدة لأوروبا والمنتمية ليسار الوسط كلارا دوبريف فقد نالت 42 بالمئة من الأصوات، وقالت "أدعم منذ الآن ماركي-زاي"، داعية إلى رص الصفوف.

ويتوقّع أن تعلن النتائج النهائية الأحد في وقت لاحق. وأجريت هذه الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشّح عن المعارضة لمنافسة أوربان على رئاسة الحكومة وفي كل دائرة.

ووصف المنظّمون هذه الانتخابات التمهيدية بأنها "نجاح مبهر". وشملت هذه الانتخابات التي نظّمت على دورتين أكثر من 800 ألف ناخب، أي نحو عشرة بالمئة من مجمل الناخبين في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانه 9,8 ملايين نسمة.

وقالت مارتا ناجاليي رئيسة بلدية الدائرة الأولى في بودابست المنتمية لحزب الخضر "العدد كبير مقارنة بدول، على العكس من المجر حيث لم تجر انتخابات من هذا النوع سابقا، معتادة منذ زمن على الانتخابات التمهيدية". وأشارت إلى أن هذه الانتخابات "تضفي شرعية، ستكون للمعارضة فرصة لتغيير الحكومة".

وبرز ماركي-زاي في العام 2018 عندما فاز بالانتخابات البلدية في مسقطه بلدة خودميزوفازارهاي بجنوب شرق البلاد، والتي كانت تعد في حينه معقلا أساسيا للحزب الحاكم فيديس.

وشكّل وصول ماركي-زاي إلى هذه المرحلة من الانتخابات التمهيدية مفاجأة، إذ كان قد حل ثالثا في الدورة الأولى، لكنّه استفاد من انسحاب رئيس بلدية بودابست غيرغاي كوراتشوني الذي نال 27 بالمئة من الأصوات.

واعتبر كوراتشوني أن حظوظ المعارضة في الفوز بالانتخابات التشريعية ستكون أوفر مع ماركي-زاي، مشيرا إلى أن دوبريف لن تكون قادرة على توحيد الصفوف في ائتلاف يضم ستة أحزاب شكّل تحالفها سابقة.

وكان المحلل روبرت لاسلو قد قال في تصريح لوكالة فرانس برس إن فوز ماركي-زاي سيكون "كابوسا بالنسبة الى فيكتور أوربان"، مضيفا "على عكس كلارا دوبريف، لن يكون من السهل أن يوجّه إليه رئيس الوزراء أو (حزب) فيديس انتقادات على أنه دمية (بين يدي) فيرينتس غورتشاني".

وبعد خلافات استمرت لسنوات وسلسلة هزائم انتخابية، قرّرت المعارضة المجرية للمرة الأولى توحيد صفوفها.

ووقعت أحزاب المعارضة المختلفة من ليبراليين وبيئيين واشتراكيين ومن اليمين المتطرف الممثلة في البرلمان إعلانا مشتركا اتّهمت فيه أوربان بأنه وضع قانونا انتخابيا مفصلا على قياسه لمنع تداول السلطة، وتعهّدت إعداد برنامج مشترك للحكم.