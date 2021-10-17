إردوغان يعلن عن محادثات جارية مع واشنطن لشراء مقاتلات إف-16

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد أن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، بعد استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة الأمريكية "إف-35".

وكانت تركيا شريكة في برنامج المقاتلة الأمريكية "إف-35" عند إطلاقه وكان يفترض أن تحصل على حوالي 100 منها، لكن واشنطن استبعدتها منه عام 2019 بعد شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400". وصارت أنقرة تطالب بتعويضات عن اقصائها من البرنامج الأمريكي، نظرا لدفعها مسبقا 1,4 مليار دولار.

وقال أردوغان للصحفيين في مطار في اسطنبول الأحد قبل التوجه إلى جولة في إفريقيا "طرحنا هذه المسألة في محادثاتنا. نولي أهمية للحوار لإيجاد حل لهذه المشكلة". وأضاف أن خطة تركيا لشراء طائرات "إف-16" "مرتبطة بالطبع بمشكلة إف-35"، موضحا أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده طائرات "إف-16" لتحديث أسطولها الجوي.

وتابع أردوغان "قلنا إننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدفاعية لبلدنا"، موردا أن تركيا تعمل على تحديث أسطولها من الطائرات الحربية. لكن بيع الولايات المتحدة طائرات "إف-16" يخضع لموافقة الكونغرس الذي يتزايد داخله العداء تجاه تركيا.

وكان الرئيس التركي قد أشار الشهر الماضي إلى خطط للحصول على دفعة ثانية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400"، ما أدى إلى تحذير جديد من واشنطن بشأن مخاطر تدهور جد العلاقات الثنائية.