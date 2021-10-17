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شاهد: "دار الخوف" تحتفل بعيدها العشرين قبل أسبوعين من عيد الهالويين

للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها، أعادت "دار الخوف" بعض شخصياتها المرعبة المفضلة بما في ذلك أرنب دار الخوف الأصلي وكريبو المهرج. يقع منزل الخوف في مركز تسوق بتسبورغ ميلس Pittsburgh Mills في تارونتوم ببنسلفانيا. ويفتح أبوابه لعشاق مغامرات الخوف والإثارة في تواريخ محددة حتى 6 نوفمبر- تشرين الثاني المقبل مع تطبيق بروتوكولات صحية خاصة بسبب كوفيد-19.

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يشارك أكثر من 75 شخصًا في تجهيز دار الخوف للزوار الذين يجرؤون على دخول المنزل المأهول بالأرواح والأشباح حيث تكون الساعة 3 صباحًا دائمًا. يخضع الزوار لمغامرة مرعبة تصور نهاية العالم بعد غزو أشباح الزومبي.

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