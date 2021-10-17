شاهد: مهرجان الأنوار يضيء سماء العاصمة التشيكية براغ

تحتفل العاصمة التشيكية براغ هذه الأيام بمهرجان "Signal" للأنوار الذي يضم أكثر من 20 عمل فني من جميع أنحاء القارة الأوروبية تتراوح ما بين الواقع المعزز إلى التصوير بالفيديو.
وتتمحور أعمال مهرجان هذا العام حول موضوع "التعايش البشري مع الطبيعة" عبر خلق بيئة أقل تلوثا وأكثر استدامة.
ويستأنف المهرجان هذا العام بعدما توقف العام الماضي بسبب الإغلاقات التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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