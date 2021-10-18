الاتحاد الأوروبي: لا محادثات في بروكسل الخميس مع إيران بشأن الاتفاق النووي

قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم، الإثنين، إنه لن تكون هناك محادثات في بروكسل الخميس المقبل مع البعثة الإيرانية بخصوص الاتفاق النووي بحسب ما ذكرته فرانس برس.

وقالت نبيلة مصرالي "لن يكون هناك اجتماع يوم الخميس"، مضيفة "في هذه المرحلة لا يمكننا تأكيد ما اذا كان سيتم عقد اجتماع ومتى".

ويأتي الإعلان الأوروبي بعد إعلان طهران وصول المفاوض الإيراني علي باغيري إلى بروكسل.

وكان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قال ‬يوم الجمعة إن إيران ليست جاهزة بعد للعودة إلى المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي، وإن فريقها الجديد للمفاوضات يريد أن يناقش مع التكتل في بروكسل النصوص التي ستطرح في الأسابيع المقبلة.

وزار إنريكي مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يتولى مهمة تنسيق المحادثات، طهران يوم الخميس للاجتماع مع أعضاء من فريق التفاوض الإيراني بعد أربعة أشهر من توقف المحادثات بين إيران والقوى العالمية.

ويرفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حتى الآن استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا بشأن عودة الجانبين إلى الالتزام بالاتفاق الذي فرضت إيران بموجبه قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.