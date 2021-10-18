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نيجيريا

نيجيريا: مقتل 30 شخصا بنيران مسلحين في ولاية سوكوتو شمال البلاد

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بقلم:  يورونيوز
صورة لعناصر من الشرطة النيجيرية
صورة لعناصر من الشرطة النيجيرية   -   حقوق النشر  AP Photo/Sunday Alamba
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قال مكتب حاكم ولاية سوكوتو في شمال نيجيريا إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا في هجوم بالولاية.

وقال حاكم الولاية أمينو وزيري تامبووال في بيان إن الهجوم بدأ في سوق أسبوعية في جورونيو يوم الأحد واستمر حتى صباح الاثنين.

وأوضح تاجر يدعى إيلياسو آبا لرويترز أن هناك 60 جثة في مستشفى جورونيو العام وإن آخرين أصيبوا وهم يفرون، قائلا: "اقتحم المسلحون السوق بينما كانت تعج بالمشترين والبائعين.. كانوا يطلقون النار علينا عشوائيا بعد أن أحاطوا بالسوق وراحوا يطلقون الرصاص في كل اتجاه ويقتلون الناس".

وقال آبا إن المهاجمين تغلبوا على الشرطة عندما حاولت التدخل. ولم يرد متحدث باسم الشرطة بعد على طلب التعليق.

وقتل مسلحون في شمال غرب نيجيريا عشرات الأشخاص وخطفوا المئات طلبا للفدى خلال العام المنصرم، فيما يمثل أزمة أمنية تحاول الحكومة حلها من خلال قطع الاتصالات والعمليات العسكرية وتعزيز قوات الشرطة.

المصادر الإضافية • رويترز