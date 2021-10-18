عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

روسيا

روسيا تعلق أعمال بعثتها لدى منظمة حلف شمال الأطلسي وتنهي تمثيل الناتو في موسكو

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف   -   حقوق النشر  Alexander Zemlianichenko/AP2011
حجم النص Aa Aa

أعلنت روسيا الإثنين تعليق عمل بعثتها لدى منظمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، بعد سحب تصاريح ثمانية ممثلين روس منها في وقت سابق، كانت تهمة التجسس وُجهت إليهم.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الكرملين أنهى تمثيل الناتو في موسكو كذلك وأضاف: "بعدَ بعض الإجراءات التي اتخذها الناتو، لم تعد الشروط الأساسية للعمل المشترك موجودة".

وأشار لافروف إلى أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.