شاهد: طائرات وأسلحة فضائية في المعرض الدولي للفضاء والدفاع في كوريا الجنوبية

نظم المعرض الدولي السنوي للفضاء والدفاع بكوريا الجنوبية يوما إعلاميا في مطار سيول هذا الإثنين، قبل يوم واحد من موعد الافتتاح الرسمي وإلى جانب العرض الجوي اللافت للنظر، قدم معرض "أديكس" العديد من الطائرات والأسلحة الفضائية والمعدات الأرضية والمركبات العسكرية.

وقال لي جونغ هو من مركز العمليات المشتركة "أديكس" إن 440 شركة من 28 دولة تشارك في الحدث.

عرض جوي على هامش معرض الطيران والدفاع الجوي ADEX في كوريا الجنوبية 1 2 عرض طيران على هامش معرض الطيران والدفاع الجوي في كوريا الجنوبية ANTHONY WALLACE/AFP or licensors 1 2 عرض طيران على هامش معرض الطيران والدفاع الجوي في كوريا الجنوبية ANTHONY WALLACE/AFP or licensors 1 2 عرض طيران على هامش معرض الطيران والدفاع الجوي في كوريا الجنوبية Ahn Young-joon/AP. 1 2 عرض طيران على هامش معرض الطيران والدفاع الجوي في كوريا الجنوبية ANTHONY WALLACE/AFP or licensors 1 2 عرض طيران على هامش معرض الطيران والدفاع الجوي في كوريا الجنوبية Ahn Young-joon/AP 1 2 عرض طيران على هامش معرض الطيران والدفاع الجوي في كوريا الجنوبية Ahn Young-joon/AP

ويعدّ المعرض الدولي للفضاء والدفاع فرصة هامة للوقوف على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية، ويسمح لقادة الدول والحكومات ولممثليهم ببحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح والذخائر.

وكثيرا ما يشهد المعرض حضور وزراء الدفاع والشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم ورؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب تنظيم ورشات وندوات حول تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية والتدريب.

ويقام المعرض الدولي السنوي للفضاء والدفاع "أديكس" كل عامين ويعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا، وقد شهد المعرض مشاركة 430 عارض في النسخة السابقة لعام 2019 حيث قامت الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية من إحدى وثلاثين دولة بعرض أحدث منتجاتها في هذا المجال.