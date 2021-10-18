شاهد | الآلاف يتظاهرون ضدّ "إمبراطور السلفادور" بوكيلة

تظاهر آلاف في السلفادور احتجاجاً على الرئيس نجيب بوكيلة الذي أثار مخاوف من تركيز السلطة في يده بشكل مطرد والذي رد بتغيير ملفه الشخصي على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الأحد إلى "إمبراطور السلفادور".

وقدرت وسائل إعلام محلية أن أربعة آلاف شخص على الأقل نظموا مسيرة عبر العاصمة سان سلفادور. وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات تنتقد عزل بوكيلة لقضاة المحكمة العليا واحتمال أن يسعى للفوز بفترة ثانية على التوالي واعتماد بتكوين عملة قانونية في البلاد.

وتأتي دعابة الرئيس السالفادوري بوكيلة على ما يبدو على ملفه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في أعقاب تحديث قام به الشهر الماضي غير فيه ملفه إلى "ديكتاتور" السلفادور.

صورة لحساب بو كيلة في تويتر تويتر

وردد الناس في الشوارع شعارات من بينها "ماذا تريد السلفادور؟ تخلصوا من الديكتاتور! " بالقرب من الميدان الرئيسي بالعاصمة. وأضرم المحتجون النار في دمية تشبه الرئيس البالغ من العمر 40 عاما.

وكان هذا ثاني احتجاج كبير على الأقل خلال ما يزيد قليلا عن شهر بعد المسيرات التي شهدتها البلاد في سبتمبر-أيلول للتنديد باعتماد بتكوين عملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي.