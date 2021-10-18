عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العالم

فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي صدر أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقب انتخابها رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شرق فرنسا، الثلاثاء 16 يوليو 2019
أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقب انتخابها رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شرق فرنسا، الثلاثاء 16 يوليو 2019   -   حقوق النشر  Jean-Francois Badias/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
حجم النص Aa Aa

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي صدّر أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في الشهور العشر الأخيرة.

وأضافت فون دير لايين أن اللقاحات من صنع أوروبي ذهبت لـ150 دولة حول العالم، ما يجعل من التكتل الأوروبي أكبر مصدّر للقاحات.

وأوضحت رئيسة المفوضية أن 87 مليون جرعة خصصت للدول ذات الدخل المنخفض.

وتجدر الإشارة إلى أن 75٪ من سكان الاتحاد الأوروبي البالغين تلفوا الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية.