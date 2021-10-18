شاهد: الأحلام المحطمة لتلميذات المدارس الثانوية في أفغانستان

لم تخفّ عزيمة الشابة الأفغانية أمينة لمتابعة دراستها حتى بعدما قُتلت العشرات من زميلاتها في مدرستها الثانوية التي قُصفت في كابول في أيّار/مايو. غير أن حركة طالبان تمنعها من العودة إلى مقاعد الدراسة.

وتقول الشابة البالغة من العمر 16 عامًا في منزلها في غرب كابول "كنت أريد أن أدرس وأن أرى أصدقائي وأبني مستقبلي، ولكن لاحقّ لي بكلّ ذلك اليوم". وتتابع "منذ وصول طالبان، أنا حزينة وغاضبة".

سمح القادة الإسلاميون الجدد في أفغانستان في 18 أيلول/سبتمبر بعودة المدرّسين الذكور والنساء الذين يبلغون من العمر 13 عامًا أو أكثر إلى المدارس الثانوية، ولكن بقيت المدرّسات النساء والتلميذات مستثنيات من هذا القرار.

وأعلنت طالبان في ما بعد أن الفتيات الأكبر سنًا يمكن أن يعدن إلى المدارس الثانوية المقسومة أصلا في جزء كبير منها بحسب الجنس، عندما يؤمّن "الأمن" والفصل المشدّد بين الجنسين. وسمح لفتيات بالعودة إلى بعض المدارس الثانوية في ولاية قندز الشمالية مثلًا، غير أن معظمهنّ لا يحصلن على تعليم في البلد الذي يقطنه نحو 39 مليون شخص. أمّا المدارس الابتدائية، فعاودت فتح أبوابها أمام جميع الأطفال.

لماذا لا يمكننا أن ندرس؟

لا يبعد منزل أمينة كثيرًا عن مدرسة "سيّد الشهداء" الثانوية حيث قُتل 85 شخصًا معظمهم من الفتيات في تفجيرات تبنّاها تنظيم الدولة الإسلامية. وتقول أمينة وعيونها مغرورقة بالدموع "قٌتلت فتيات بريئات"، مضيفة "رأيت بعيني فتيات مصابات، ومنازعات. رغم ذلك، كنت أريد أن أعود إلى المدرسة".

كان من المفترض أن تدخل أمينة الصف الأول ثانوي وتدرس مواد تحبّها مثل علم الأحياء، إلّا أنها حاليًا متقوقعة في منزلها العائلي مع بضعة كتب حيث "لا شيء مهمّ تقوم به". كانت تحلم بأن تصير صحفية ولكن "لم يعد من أمل الآن في أفغانستان".

يساعدها إخوانها وأخواتها الذين يكبرونها سنًا وتتلقى مساعدة أحيانًا من معالج نفسي يزور أختها التي لا تزال مصدومة من جرّاء الهجوم الإرهابي على المدرسة. وتقول "أخي يجلب كتب التاريخ وأنا أقرأها، وأتابع الأخبار باستمرار". لكنها لا تفهم سبب منع الفتيات من ارتياد المدرسة الثانوية. وتتابع "للفتيات أيضًا حق في التعليم وهنّ يشكّلن نصف المجتمع. لا فرق بيننا".

بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بطالبان عام 2001، تحقّق تقدّم ملحوظ من ناحية تعليم الفتيات، فارتفع عدد المدارس ثلاث مرات وتضاعف معدل محو الأمّية للنساء تقريبًا إلى 30 بالمئة، ولكن اقتصر هذا التغيير على المدن إلى حدّ كبير.

وتعتقد نسرين حسني صاحبة الـ 21 عامًا، التي كانت تُدرّس اللغة البشتونية في مدرسة ثانوية في كابول أن "النساء الأفغانيات حققن إنجازات كبيرة خلال العشرين سنة الأخيرة". وأصبحت حسني تساعد الآن تلامذة الصفوف الابتدائية. إلّا أن الوضع الحالي "قوّض معنوياتنا ومعنويات التلامذة" بحسب قولها، مضيفة "على حد علمي، لم يقف الإسلام ابدًا عقبة أمام تعليم المرأة وعملها".

ولم تتلقّ حسني أي تهديدات مباشرة من حركة طالبان. غير أن منظمة العفو الدولية لفتت إلى أن مدرّسة رياضة تلقّت تهديدات بالقتل بالإضافة إلى مثولها أمام القضاء على أساس تدريسها الرياضة للفتيات والفتيان.

وتتعلّق حسني بأمل أن تكون حركة طالبان العام 2021 "مختلفة قليلًا" عما كانت عليه بين عامي 1996 و2001 عندما كانت النساء ممنوعات من الخروج من منازلهنّ.

أحلام مطمورة

تتذكّر زينب البالغة من العمر 12 عاما والتي فضلت اسما مستعار، اليوم الذي تمكّن فيه الفتيان من العودة إلى المدرسة. كانت تنظر إليهم من النافذة ويغمرها "شعور مؤلم". وتقول "كنت سعيدة في المدرسة". وتضيف "كان بإمكاني أن أدرس طيلة اليوم وأن أحلم بالمستقبل. ولكن الآن تزداد الأمور سوءًا يومًا بعد يوم".

تتابع الفتاة "إذا لم تفتح المدارس قريبًا، فسينتهي العام الدراسي ولن نتمكن من الانتقال إلى الصف التالي العام المقبل".

أمّا مالالاي، شقيقة زينب البالغة من العمر 16 عامًا، فهي "لا تعرف كيف تعبّر عن" فزعها. وتقول "لدي شعور باليأس والخوف"، مضيفة أنها تجد الآن صعوبة في قراءة كتبها. وباتت تقضي أوقاتها في الأعمال المنزلية. وتتابع "نحن لا نخرج ولا نذهب إلى المدرسة، وكل شيء سيء بالنسبة لي (...). لا يمكن للرجال سلب حقوقي. لي الحق في الذهاب إلى المدرسة والجامعة". ثم تقول "أحيانًا لا أريد أن أبكي أمام والدتي لأننا نواجه الكثير من الضغط. كل أحلامي ومشاريعي الآن مدفونة".