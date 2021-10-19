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آلاف التشيليين يشاركون في فعّاليات إحياء الذكرى الثانية لبدء احتجاجات على انعدام المساواة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021

مظاهرات عارمة شهدتها أنحاء متفرقة من الشيلي يوم الإثنين، في الذكرى الثانية لبدء احتجاجات بشأن انعدام المساواة استمرت على مدى شهور، وأحدثت انقساماً اجتماعياً وأدت إلى تشكيل مجلس تمثيلي لإعادة صياغة الدستور. احتجاجات 2019 التي أحيى آلآف الشيليين ذكراها، كانت مزيجا من مسيرات سلمية ضخمة وأحداث عنف أضيق نطاقاً، خلّفت 30 قتيلا وأحدثت أضراراً في أنحاء متفرقة من العاصمة سانتياغو.

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