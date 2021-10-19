مظاهرات عارمة شهدتها أنحاء متفرقة من الشيلي يوم الإثنين، في الذكرى الثانية لبدء احتجاجات بشأن انعدام المساواة استمرت على مدى شهور، وأحدثت انقساماً اجتماعياً وأدت إلى تشكيل مجلس تمثيلي لإعادة صياغة الدستور. احتجاجات 2019 التي أحيى آلآف الشيليين ذكراها، كانت مزيجا من مسيرات سلمية ضخمة وأحداث عنف أضيق نطاقاً، خلّفت 30 قتيلا وأحدثت أضراراً في أنحاء متفرقة من العاصمة سانتياغو.
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