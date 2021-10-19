الجيش الكوري الجنوبي يقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت على الأرجح صاروخاً باليستياً من غواصة خلال التجربة التي أجرتها الثلاثاء.

وأفادت هيئة أركان القوات العسكرية في سول في بيان أن القوات المسلحة رصدت صاروخاً باليستياً قصير المدى غير محدد، يعتقد أنه صاروخ يُطلق من غواصة.

وقبل ذلك قالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي ومسؤولون آخرون في كوريا واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً قبالة ساحلها الشرقي يوم الثلاثاء.

وتعكف كوريا الشمالية على التطوير العسكري في مواجهة عقوبات دولية فرضت عليها بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ انطلق حوالي الساعة 10:17 صباحاً بالتوقيت المحلي من حول مدينة سينبو، حيث تُبقي كوريا الشمالية على غواصات ومعدات لاختبار إطلاق صواريخ باليستية من غواصات.

وأطلقت كوريا الشمالية أيضا أنواعاً أخرى من الصواريخ من تلك المنطقة.

وأضافت هيئة الأركان في بيان "يتابع جيشنا الموقف عن كثب ويبقي على جاهزيته بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة تحسبا لأي إطلاق محتمل آخر".

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه تم رصد صاروخين باليستيين وإن "من المؤسف" أن كوريا الشمالية أجرت سلسلة من اختبارات الصواريخ في الأسابيع الأخيرة.

ويأتي الإطلاق بينما من المقرر أن يلتقي في سول مديرو أجهزة استخبارات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة المواجهة مع كوريا الشمالية وأمور أخرى، حسبما ذكرت وكالة يونهاب مستشهدة بمصدر حكومي.

وتجمع ممثلون لمئات الشركات الدولية والجيوش المختلفة في سول في افتتاح مراسم المعرض الدولي للفضاء والدفاع.

ومن المنتظر أن يكون هذا أكبر معرض دفاعي تقيمه كوريا الجنوبية ويعرض مقاتلات من الجيل القادم وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات مسيرة وأسلحة متطورة أخرى إلى جانب صواريخ فضائية وتصاميم لمركبات فضاء مدنية.

وتستعد كوريا الجنوبية لاختبار إطلاق أول مركبة فضاء من تصنيعها يوم الخميس.