شاهد | بدل الليموزين.. عروسان هنديان يستقلان إناء طهي عملاقاً إلى زفافهما

جاب عروسان هنديان شوارع غمرتها المياه بسبب الفيضانات في ولاية كيرالا جنوب الهند، داخل إناء طهي ضخم يوم الإثنين، للوصول إلى المكان حيث يعقد زفافهما.

واستعار العروسان القدر من أحد المعابد المحلية، واستعانا برجلين لدفع القارب الموقت، وقد حققت صورهما انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت العروس لقناة "إيجانت" المحلية بعيد الزفاف "لم نكن لنتخيل بتاتاً ما حصل خلال الزفاف".

وتسببت الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل 27 شخصا على الأقل في مختلف أنحاء الولاية. وبينما غمرت المياه جزئيا مكان زفافهما، كان الزوجان مصممين على عقد قرانهما في حفل صغير.

ويمكن سماع رجل يقول في خلفية أحد مقاطع الفيديو "كان ينبغي علينا حجز قارب بدلاً من سيارة". وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العروسين يعملان في مجال الرعاية الصحية.

وأظهرت الصور التي تداولتها وسائل الإعلام سيارات وحافلات غارقة في مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية كيرالا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وبحث عناصر الإنقاذ عن ناجين الاثنين، وساعد الجيش والبحرية والقوات الجوية في عمليات الإغاثة والإنقاذ. وأشارت حكومة الولاية إلى أنها أجلت آلاف الأشخاص وأقامت أكثر من 100 معسكر إغاثة.

يُذكر أنه في العام 2018، تسببت الفيضانات في مقتل ما يقرب من 500 شخص في مختلف أنحاء ولاية كيرالا.