فيديو: بركان لا بالما يواصل إطلاق الحمم البركانية بعد نحو أربعة أسابيع من ثورانه

ما يزال بركان جزيرة لابالما الإسبانية في حالة ثوران، وذلك بعد نحو أربعة أسابيع من ثورانه. وتسبب البركان بتدمير حوالي 1800 مبنى. وقامت السلطات الإسبانية بعمليات إجلاء سريعة على الجزيرة التي يقطنها نحو 85 ألف شخص، ولم يسجل سقوط ضحايا بشرية. وألغت خطوط الطيران رحلاتها إلى الجزر، ويشمل ذلك 56 رحلة خلال يومي السبت والأحد، بسبب كثافة سحب الرماد البركاني. وأظهرت صور الأقمار الصناعية الأخيرة أن الصخور المنصهرة غطت 754 هكتارا من الأراضي، معظمها في مناطق ريفية وأراض زراعية.