إعتقال 11 شخصا لعلاقتهم بالمافيا ولتهربهم من دفع الضرائب على السيارات الفارهة

ألقت الشرطة الأوروبية القبض على 11 شخصا في عملية دولية كبرى ضد جماعات المافيا، المشتبه بتهربها الضريبي حيث أجرى ضباط شرطة في ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا عمليات بحث متزامنة شملت 46 منزلا وشركة هذا الأربعاء.

وقد نُفذت المداهمات ضد مشتبه بهم على صلة بمنظمة المافيا "ندرانغيتا"، الإيطالية الجنوبية. والأشخاص الذين تمّ اعتقالهم متهمون بتشكيل منظمة إجرامية وبالاحتيال الضريبي لمبالغ مالية بقيمة 13 مليون يورو، وفقًا للسلطات الألمانية.

ويُزعم أن المجموعة استخدمت ما يسمى بـ "تتابع ضريبة القيمة المضافة" وذلك من خلال إعادة بيع السيارات الفاخرة عدة مرات في دول أوروبية مختلفة.

واعتقل أربعة أشخاص في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا وستة آخرين في إيطاليا وواحد في بلغاريا. كما صادرت السلطات 13 سيارة باهظة الثمن، كجزء من عمليات المداهمة.

وأوضحت مصالح الامن في بافاريا بأن الشرطة ومصالح التحقيق على مستوى مديريات الضرائب في أوغسبورغ يحققون في القضية منذ أكثر من عام تحت قيادة مكتب المدعي العام الأوروبي.

وقالت رئيسة الادعاء الأوروبي لورا كوفيسي في بيان "هذه كانت أول قضية يسجلها المكتب الأوروبي للبراءات، وأنا سعيدة للغاية لأن التحقيق أظهر بالفعل نتائج ملموسة".

وتعتبر مجموعة "ندرانغيتا"، ومقرها كالابريا، واحدة من أكبر وأقوى عصابات الجريمة في أوروبا.