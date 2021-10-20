فيسبوك تسعى إلى تغيير اسمها لإبراز ما هو أوسع من خدمات مواقع التواصل

أشارت عدة تقارير إعلامية أمريكية إلى أن شركة فيسبوك تسعى إلى تغيير اسمها في غضون أسبوع في إطار ترويجها لنشاطاتها التي تتخطى شهرتها بموقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم.

وطبقاً لموقع The Verge الأمريكي، من المقرر أن يكشف المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ النقاب عن اسم الشركة الجديد في إعلان رسمي يوم 28 أكتوبر – تشرين الثاني الجاري.

وتشير التقارير إلى رغبة الشركة في إلقاء الضوء على طموحها الأوسع من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بناء ما يعرف باسم metaverse الذي يتطلع إلى مستقبل التكنولوجيا من خلال منتجات وخدمات الواقع المعزز والافتراضي.

وأدت أزمة فيروس كورونا المستجد إلى تسريع وتيرة تطوير فيسبوك لمفهوم metaverse بسبب اعتماد عشرات الملايين حول العالم على وسائل التواصل الافتراضي بشكل أكبر.

وتقول كيتي بارون، خبيرة الاتجاهات التكنولوجية في وكالة Stylus ليورونيوز: "metaverse عبارة عن مساحة افتراضية مشتركة ودائمة التشغيل. وتتعلق بمنح القدرة على الانغماس في مساحات افتراضية عميقة، مثل القدرة على الدخول افتراضياً في لعبة حية".

وأضافت: "هذا التغيير هو حقا إلى أين يتجه مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي".

يتزامن تغيير اسم الشركة مع مع سلسلة من التقارير والتسريبات عن مخالفات في معايير الأمان التي توفرها مواقع فيسبوك لمستخدميها مما أدى إلى تدقيق مكثف ورأي عام سلبي تجاه الشركة.

وتم الكشف مؤخرا عن قيام منظم المنافسة في بريطانيا بفرض غرامة قدرها 50.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 60 مليون يورو) على شركة فيسبوك لخرقها أمر شراء لمنصة GIF Giphy.

ولا يزال اسم فيسبوك مرتبطا على نطاق واسع بمنصة الوسائط الاجتماعية التي تحمل الاسم نفسه وذلك على الرغم من إطلاق شعار جديد للشركة الأم قبل عامين.

سيتبع تغيير علامتها التجارية خطى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل، التي أطلقت اسم الشركة القابضة Alphabet في عام 2015.

في الوقت الحالي ، يعد الاسم الجديد لفيسبوك "سرا خاضعا لحراسة مشددة"، وغير معروف حتى بين القيادة العليا للشركة، بحسب وصف The Verge. ومع ذلك، هناك تكهنات بأنه قد يكون مرتبطا بمشروع الواقع الافتراضي على فيسبوك المسمى Horizon.