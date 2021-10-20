ألمانيا تعتقل جنديين سابقين حاولا تشكيل مجموعة مرتزقة

اعتقلت السلطات الألمانية اليوم، الأربعاء، جنديين سابقين يُزعم أنهما حاولا تشكيل مجموعة مرتزقة كانت تنوي التدخل في الصراع العسكري في اليمن.

وقال ممثلو الادعاء الفدراليون إن الرجلين اللذين تم تحديدهما باسم أرند أدولف جي و أخيم أ، تمشيا مع قوانين الخصوصية في ألمانيا، احتجزا في جنوب ألمانيا، كلاهما مواطنان ألمانيان وعضوان سابقان في الجيش الألماني.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن الرجلين متهمان بكونهما زعماء عصابة في تشكيل منظمة إرهابية.

يُزعم أنهما قررا معاً في أوائل عام 2021 إنشاء مجموعة مرتزقة خاصة بهمم تتكون من ما بين 100 و 150 جندياً سابقاً أو أفراداً في الشرطة.

وقال ممثلو الادعاء إن الدافع الأساسي كان كسب نحو 40 ألف يورو (47 ألف دولار) شهرياً من خلال تقديم خدمات المجموعة لأطراف ثالثة، وتحديداً المملكة العربية السعودية.

ومنذ سنوات تدخلت المملكة الغنية بالنفط في الصراع في اليمن ضد الحوثيين المتمردبن.

وقال ممثلو الادعاء إن محاولات الرجلين للاتصال بالمسؤولين السعوديين باءت بالفشل، وكانا يدركان أن خططهم للتدخل العسكري في اليمن ستلزمهم حتماً بإمكانية إصابة المدنيين وقتلهم أيضاً.

وأضافوا أن أرند أدولف جي يمكن أن كسب ما لا يقل عن سبعة أشخاص للانضمام للخطة.