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الهند

85 قتيلا في الهند و31 في النيبال في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة

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بقلم:  يورونيوز
فيضانات في الهند - أرشيف
فيضانات في الهند - أرشيف   -   حقوق النشر  BISWARANJAN ROUT/AP2011
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قال مسؤولون إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند ارتفع إلى 85 قتيلاً اليوم، الأربعاء، بينما أبلغت نيبال عن سقوط 31 قتيلاً و43 في عداد المفقودين.

وقالت السلطات في أوتارانتشال في شمال الهند إن 46 شخصاً لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة وفُقد 11. وفي ولاية كيرالا الساحلية (جنوب)، أعلن رئيس الحكومة المحلية بيناراي فيجايان أن عدد القتلى بلغ 39.

في نيبال، قال همكالا باندي، رئيس إدارة الكوارث الحكومية أنه في الأيام الثلاثة الماضية، قتلت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أعقبت الرياح الموسمية 31 شخصاً في جميع أنحاء البلاد مضيفاً أن 43 شخصاً في عداد المفقودين.

المصادر الإضافية • أ ف ب