متحور فرعي جديد لفيروس كورونا في بريطانيا

قالت الحكومة البريطانية إنها "تتابع عن كثب" انتشار متحور فرعي جديد لفيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، لم يتبيّن حتى الآن إذا كان معدياً بشكل أكبر.

والمتحور "آيه واي فور بوينت تو" (AY4.2) متفرع عن "دلتا" الشديد العدوى والذي ظهر في البداية في الهند وتسبب في ارتفاع تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.

وقال متحدث باسم الحكومة الثلاثاء "نحن نتابع" المتحور الجديد "عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر". لكنه شدد على أن "لا شيء يوحي بأنه تنتشر بسرعة أعلى".

يأتي ذلك في وقت تسجل المملكة المتحدة عدداً متزايداً من الإصابات تجاوز 40 ألفا كل يوم، وهو معدل أعلى بكثير من المسجل في بقية أوروبا. وأحصت بريطانيا في الإجمال نحو 139 ألف وفاة جراء الوباء.

ويعزو بعض العلماء تدهور الوضع الوبائي، لا سيما في صفوف المراهقين والشباب، إلى ضعف تطعيم القصر وتقلص مناعة تطعيم الأكبر سناً في وقت مبكر جدا ورفع التدابير الوقائية في إنجلترا في تموز/يوليو. لكن مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو يرى أن المتحور الجديد "ليس سبب الارتفاع الأخير في عدد الإصابات في المملكة المتحدة".

وأضاف الباحث أن ظهوره لا يشكل "وضعا مشابهاً لظهور المتحورين ألفا ودلتا اللذين كانا أكثر قابلية للانتقال (50 بالمئة أو أكثر) من جميع السلالات في ذلك الوقت".

والمتحور الجديد غير موجود تقريباً خارج المملكة المتحدة، باستثناء ثلاث حالات سجلت في الولايات المتحدة وعدد قليل في الدنمارك، وقد اختفت هناك تقريبا منذ ذلك الحين.

والعمل جار لاختبار مقاومته للقاحات.