عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

جنوب أفريقيا

فيديو: بسبب ارتفاع نسبة البطالة...عمال المناجم يخاطرون بحياتهم من أجل لقمة العيش

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
عامل يسكب وعاء من الماء المليء بالتربة في وعاء بلاستيكي أصفر أثناء تعدين الذهب غير القانوني في رودبورت، جنوب إفريقيا.
عامل يسكب وعاء من الماء المليء بالتربة في وعاء بلاستيكي أصفر أثناء تعدين الذهب غير القانوني في رودبورت، جنوب إفريقيا.   -   حقوق النشر  Themba Hadebe/AP
حجم النص Aa Aa

تسبب ارتفاع نسبة معدلات البطالة وتفشي كوفيد-19 في جنوب إفريقيا إلى ازدياد عدد العاملين في مناجم الذهب القديمة غير القانونية، وخاصة من اللاجئيين.

وتتوافد أعداد متزايدة من اللاجئيين في جميع أنحاء مدينة جوهانسبرج، للبحث عن الذهب في المناجم. مما تسبب بحوادث ومقتل العديد من العمال في الأسابيع الأخيرة، نتيجة سقوط الحجارة والصخور على العمال في المناجموالمتهالكة.

وتقدر السلطات في جنوب إفريقيا عدد العاملين في تلك المناجم بحوالي 30 ألف عامل يعملون بصفة غير قانونية، يأتي معظمهم من ليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق. وتلقب جوهانسبرج بإيجولي وتعني مدينة الذهب. وتم بناء المدينة بسبب العثور على الذهب عام 1886.

المصادر الإضافية • أ ب