شاهد | ملاذ نسائي نادر في كابول بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

يعتبر صالون التجميل هذا، أحد آخر الأماكن في العاصمة الأفغانية كابول حيث يمكن أن تلتقي النساء خارج بيوتهن أو أسرهن. الصالون يمثل متنفساً للحرية وتعتبره بعض السيدات فقاعة من الحرية وربما مكانا لـ "العبث" بعيدًا عن أنظار الرجال.

صاحبة صالون التجميل أصرت على الحفاظ على "المكان" ومواصلة نشاطها وترك أبوابه مفتوحة رغم الخوف ورغم التهديدات التي يطلقها حكام أفغانستان الجدد.