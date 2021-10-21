كوفيد-19: تقارير عن ظهور سلالة جديدة في روسيا والهند تقول إنها أعطت مليار جرعة

تسجيل سلالة متحورة جديدة في روسيا

أمر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الخميس بإغلاق كل الخدمات غير الأساسية في المدينة في الفترة الممتدة من 28 تشرين الأول/أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر بهدف الحد من انتشار الموجة الأكثر فتكاً لكوفيد-19.

وقال سوبيانين "خلال هذه الفترة، سيتعين على كل الشركات والمنظمات في موسكو التوقف عن العمل" مشيراً إلى أن أماكن "بيع الأدوية والمواد الغذائية والضروريات الأساسية" معفاة من القرار.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قالت إن روسيا سجلت بعض الإصابات بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا. ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة إيه.واي.2.4 على نطاق واسع.

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.