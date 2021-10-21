انفجار يتسبّب بانقطاع التيار الكهربائي في كابول

تسبّب انفجار بانقطاع التيار الكهربائي في كابول الخميس، في ضربة جديدة لجهود طالبان الساعية لإرساء الاستقرار في أفغانستان بعد شهرين على استيلاء الحركة على السلطة في البلاد.

ولم تتّضح على الفور أسباب الانفجار، لكن في حال تأكد أنه هجوم سيكون ذلك دليلا إضافيا على لجوء مقاتلين متشددين إلى التكتيكات نفسها التي كانت طالبان تعتمدها إبان تمرّدها.

وجاء في رسالة وجّهتها شركة الكهرباء الأفغانية "برشنا" للمشتركين "لقد دمّر انفجار عمود كهرباء في منطقة قلعة مراد بك في محافظة كابول، ما أدّى إلى انقطاع خط كهرباء بقدرة 220 كيلوفولت، وبالتالي انقطع التيار عن كابول وبعض المناطق".

ومع انقطاع التيار الكهربائي نحو الساعة 18,00 (13,30 ت غ) غرقت كابول وسكانها الذين يتخطى عددهم 4,5 ملايين نسمة في العتمة، وتم تشغيل المولدات الخاصة في المؤسسات التجارية والأحياء الميسورة.

وخلال النزاع الذي استمر 20 عاما بين طالبان والحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة، غالبا ما عمد مقاتلو الحركة إلى مهاجمة البنى التحتية للكهرباء.

لكن بعدما استولت الحركة على السلطة في منتصف آب/أغسطس بدأت بدورها تواجه هجمات وتفجيرات دموية يشنّها متشددون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي رسالتها إلى المشتركين أشارت شركة الكهرباء الأفغانية إلى أنها أرسلت فريقا من المهندسين إلى مكان الانفجار الواقع شمال كابول، وأعلنت أن العمل على إعادة ربط الشبكة سيبدأ "عندما تسمح الأوضاع بذلك".