فيسبوك سيدفع تعويضات لتحالف صحف فرنسية

أبرمت شركة فيسبوك اتفاقا مع بعض الصحف الفرنسية اليومية تدفع بموجبه تعويضات مقابل "الحقوق المجاورة" لحقوق التأليف، كما أعلن موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي في بيان، بعد أسابيع قليلة من توقيع اتفاقين مماثلين مع صحيفتي "لوموند" و"لو فيغارو".

وجاء في البيان أن "اتفاق الترخيص" هذا الموقع مع التحالف من أجل صحافة المعلومات العامة الذي يمثل الصحف اليومية الوطنية والإقليمية "ينص على حصول فيسبوك على تراخيص الحقوق المجاورة والدفع مقابلها".

وأوضح "بالإضافة إلى ذلك، سيتيح الفرصة لمحرري التحالف الذين يرغبون في المشاركة في فيسبوك نيوز" وهي خدمة جديدة مخصصة للمعلومات ستطلق في فرنسا في كانون الثاني/يناير 2022.

وقال بيار لويت رئيس التحالف والمدير التنفيذي لمجموعة "غروب لي زيكو - لو باريزيان" في بيان "إن الشروط التي توصلنا إليها ستسمح لفيسبوك بتطبيق التوجيه والقانون الفرنسي مع توفير تمويل كبير لناشري التحالف خصوصا أصغرهم".

والحقوق المجاورة لحقوق التأليف منصوص عليها في التشريعات الأوروبية الجديدة التي تم تبنيها في 2019 والتي نقلت فورا إلى فرنسا.

وهي تتيح تقديم تعويضات لصانعي محتويات صحافية مستخرجة من مقالات وصور ومقاطع فيديو ورسوم بيانية... متاحة على صفحات نتائج منصات الإنترنت الرئيسية.