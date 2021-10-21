الخلاف مع بولندا على رأس جدول أعمال القمة الأوروبية الخميس

سيناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم، الخميس، الخلاف بين بروكسل ووارسو حول قرار القضاء البولندي وحكم المحكمة الأخير الذي أعلن الأولوية لدستور البلاد على معاهدات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بسياسات الهجرة الأوروبية واعتماد التكنولوجيا الرقمية في التكتل.

ونشر شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي في 21 و 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في خطاب الدعوة الرسمي والذي نشر الأربعاء.

وترأس موضوع سيادة القانون وخصوصا فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في بولندا جدول الأعمال.

ومن ضمن المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع زيادة أسعار الغاز ووضع الوباء في دول التكتل، إضافة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي ومواضيع تتعلق باعتماد التكنولوجيا الرقمية والأمن الرقمي.

وأثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية بـأولوية قوانين بولندا على قوانين الاتحاد الأوروبي خلافا بين بروكسيل ووارسو.

ويخشى بعض المعارضين للحكومة القومية البولندية أن يكون حكم المحكمة البولندية قد وضع البلاد على طريق "بوليكسيت" محتمل، أي خروج من الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة كما فعلت بريطانيا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتعهّدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الجمعة بـ "استخدام كل السلطات" المتاحة لفرض قوانين الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء في التكتّل.