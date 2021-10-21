كمامات كورونا شفافة لكسر حواجز التواصل في هونغ كونغ

تمكن الباحثون في جامعة لينغنان هونغ كونغ من التوصل إلى صناعة كمامات واقية شفافة تكسر حواجز التواصل اللفظي بين الأفراد في ظل فرض ارتدائها بالأماكن العامة للوقاية من الإصابة بكوفيد-19.

وتم صنع تلك الكمامات باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد وهي ليست الأولى من نوعها ولكنها تختلف عن سابقاتها من الكمامات التي احتوت على أجزاء صغيرة شفافة فوق الفم بانها شفافة بشكل كامل.

وتم تصميم تلك الكمامات الشفافة بالأساس لمساعدة من يعانون من صعوبات في السمع ويحتاجون إلى رؤية شفاه المتحدثين إليهم.

وقال الدكتور ألبرت كو، مدير الجامعة وقائد الفريق البحثي الذي أنتج تلك الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام، إن العمل على تصنيعها استغرق عاماً كاملاً.

وطبقا لكو، تساعد الشفافية الكاملة لتلك الكمامات المتحدثين على رؤية الأفواه "من الجانب ومن الأمام ومن زوايا أخرى أيضاً".

وأوضح كو: "لا يتعلق الأمر بشفافية القناع فحسب بل أيضاً بمقدار الضوء المسموح بدخوله إلى وجه مرتديه، مما يجعل قراءة الشفاه أسهل كثيرا. أعتقد أن أهم نقطة في هذا القناع هي أنه في الواقع قناع واقي يحتوي على مرشح HEPA، ونحن نعمل أيضا على الجيل الثاني من الفلتر الذي يتمتع بدرجة عالية من الحماية ضد كوفيد-19".

دكتور ألبرت كو أ ب

وتحتوي تلك الكمامات على مرشح هواء منخفض التكلفة قابل للتغيير ويحتاج إلى استبداله كل أسبوعين فقط كما أن الطبقة الداخلية له مصممة بتقنية مقاومة بخار الهواء الذي ينتج عن الحديث أثناء ارتدائه.

وحصل الفريق المصنع لتلك الكمامات على جائزة ذهبية في التصميم المفاهيمي في جوائز MUSE للتصميم الشهر الماضي.

ويأمل المصنعون في بدء بيع أول دفعة من تلك الكمامات الشفافة بحلول نوفمبر - تشرين الثاني القادم بسعر يعادل 30.93 دولار أمريكي.