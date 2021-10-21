الولايات المتحدة تجيز مزج اللقاحات المضادة لكورونا

أجازت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية الأربعاء إعطاء من تلقّوا لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 جرعة معزّزة من لقاح مختلف عن ذلك الذي تلقّوه في البداية، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية "المزج والمطابقة" بين اللّقاحات الثلاثة المسموح بها في البلاد.

استراتيجية المزج والمطابقة

قالت "إدارة الغذاء والدواء"، الوكالة الفدرالية المسؤولة عن تنظيم سلامة الأغذية والعقاقير في البلاد، في بيان إنّها خلصت إلى أنّ "الفوائد المعروفة والمحتملة لاستخدام جرعة واحدة معزّزة غير متجانسة تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لاستخدامها لدى السكّان المؤهّلين".

وهناك ثلاثة لقاحات مضادّة لكوفيد-19 مرخّص بها في الولايات المتّحدة حالياً هي "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون"، ويعني القرار الصادر الأربعاء أنّ من تلقّى جرعتين من "فايزر" أو "موديرنا" أو جرعة واحدة من "جونسون آند جونسون" بإمكانه الآن الحصول على جرعة معزّزة من أحد اللقاحين الآخرين.

وفي بيانها أعلنت الإدارة أنّها سمحت أيضاً بإعطاء الجرعة المعزّزة لجميع البالغين (18 عاماً وما فوق) الذين تمّ تحصينهم بلقاح جونسون آند جونسون، وكذلك أيضاً للأشخاص المعرّضين للخطر الذين تلقّوا جرعتي موديرنا، ولا سيّما كبار السنّ.

وبهذا القرار تكون الولايات المتحدة قد استكملت استراتيجيتها لحملة التحصين بالجرعة المعزّزة، وذلك بعد شهر من سماحها لمن ينتمون لفئات محدّدة وسبق لهم وأن تلقّوا جرعتي فايزر بالحصول على جرعة ثالثة معزّزة من اللّقاح نفسه.

وهذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها الولايات المتحدة "مزجاً" بين اللّقاحات، وهي خطوة سبقتها إليها دول عديدة.

ولم تكتف تلك الدول بالسماح بهذا المزج في الجرعة الثالثة المعزّزة بل أيضاً في الجرعة الثانية.

ويرجّح أن يثير القرار الصادر الأربعاء اهتمام أكثر من 15 مليون أمريكي تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون".

الفئات المستهدفة للجرعة المعزّزة

وأظهرت دراسة أمريكية نُشرت نتائجها الأسبوع الماضي أنّ المحصّنين بهذا اللّقاح الأحادي الجرعة قد يكونون مهتمّين بتلقّي جرعة معزّزة من أحد اللّقاحين الآخرين كونهما يعتمدان على تقنية مختلفة هي "الحمض النووي الريبوزي المرسال"، وذلك بهدف تعزيز مستويات مضادّات الفيروسات لديهم.

أما بالنسبة إلى السكّان الذين تلقّوا جرعتهم الثانية من لقاح موديرنا قبل ستّة أشهر على الأقلّ، فهناك ثلاث فئات منهم يمكن لمن ينتمي إليها الحصول على الجرعة المعزّزة: المسنّون ممّن يبلغون 65 عاماً وما فوق، والبالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً والمعرّضون لـ"خطر مرتفع" للإصابة بأحد الأشكال الخطرة من المرض، وأولئك الذين بسبب عملهم أو وضعهم يتعرّضون بشكل "متكرّر" للفيروس.

وهذه المعايير هي نفسها التي اعتمدتها "إدارة الغذاء والدواء" سابقاً عندما سمحت بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح فايزر لهذه الفئات الثلاث.

وتشمل الفئة الأخيرة العاملين في متاجر السوبرماركت والعاملين الصحيّين والسجناء والأشخاص الذين يقيمون في ملاجئ للمشردين.

والجرعة المعزّزة من لقاح موديرنا ستكون في الواقع نصف جرعة (50 ميكروغراماً مقابل 100 ميكروغرام لكلّ من الجرعتين الأوليين).