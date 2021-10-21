خلعت العشرات من مضيفات الطيران السابقات لشركة الخطوط الجوية الإيطالية أليطاليا، زيهن الرسمي الأربعاء وبقين بملابس داخلية فقط في احتجاج وسط روما ضد غلق الشركة وتسريح العمال.
وشغلت شركة الطيران أليطاليا التي تعاني منذ عقود طويلة من المرض المالي، آخر رحلة لها في 14 أكتوبر- تشرين الأول الجاري. وقامت شركة طيران جديدة، إيتا في اليوم التالي، باستخدام بعض طائرات أليطاليا. كما اشترت إيتا علامة أليطاليا التجارية، لكنها احتفظت بأقل من 3000 من موظفي أليطاليا البالغ عددهم 10000 موظف.
وقفت حوالي 50 مضيفة طيران سابقة في صفوف على قمة كابيتولين هيل في روما، وقمن بوضع حقائب كتف الشركة على الرصيف، ثم ببطء وبشكل متزامن، أزلن معاطفهن، ثم ستراتهن الرسمية ثم التنانير. وبعد وقت قصير، قامت مضيفات الطيران بجمع ملابسهن وأحذيتهن وهتفن بصوت واحد، "نحن أليطاليا!"
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