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"بيغ جون"، أكبر ترايسيراتوبس معروف في العالم خلال مزاد في باريس.

بيع "بيغ جون"، أكبر ترايسيراتوبس معروف في العالم، الخميس في مقابل 6,6 ملايين يورو (شاملة المصاريف) لصالح هاوي جمع أمريكي خلال مزاد في باريس، ما يشكل "رقما قياسيا في أوروبا" على صعيد مزادات أحافير الديناصورات، وفق مفوض الحدث.

وكانت قيمة هذا الترايسيراتوبس العائد إلى 66 مليون سنة، تقدّر بمبلغ يراوح بين 1,2 مليون يورو و1,5 مليون. وبيع لدى دار دروو في باريس في إطار مزاد تنظمه دار "بينوش" و"جيكيلو" ويستقطب سنويا هواة الجمع الأثرياء المولعين بالأحافير الضخمة.

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واستقطبت حالة الحفظ الجيدة للهيكل العظمي المكتمل بنسبة 60 بالمئة وجمجمته مكتملة بنسبة 70 بالمئة 11 مزايدا رفعوا المزايدات إلى 5,5 ملايين يورو (من دون احتساب المصاريف)، تحت إشراف المفوض ألكسندر جيكيلو.

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