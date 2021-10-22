مبيعات السيارات الهجينة تخطت مبيعات تلك العاملة بالديزل في الاتحاد الأوروبي

تخطت مبيعات السيارات الهجينة (محرك كهربائي ومحرك احتراق داخلي) في الأسواق الأوروبية مبيعات تلك العاملة بالديزل، بحسب ما أعلنته جمعية المصنعين الأوروبيين الجمعة.

وجاءت مبيعات السيارات العاملة بالديزل في المرتبة الثالثة بنسبة 17.6 بالمئة من المبيعات الإجمالية، بينما حلّت السيارات الهجينة (Hybrid) التي لا تُشحن في المرتبة الثانية بنسبة 20.7 بالمئة من المبيعات ولكن خلف تلك التي تعمل بالبنزين (39.5 بالمئة).

ويعود النمو في مبيعات السيارات الهجينة إلى ارتفاع الطلب عليها في أوروبا الوسطى حيث ازداد بيعها بنسبة 69.3 بالمئة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر. وبيعت 381.473 سيارة منها في الفصل الثالث من العام.

وتضاعف مبيع السيارات الكهربائية خصوصاً في إيطاليا والسويد والدنمارك والبرتغال والنمسا، وسجلت ألمانيا ارتفاعاً بنسبة 62.7 بالمئة وفرنسا 34.6 بالمئة، وهما أكبر سوقين للسيارات داخل التكتل.

والسويد أكثر بلد يحتوي على سيارات كهربائية في الاتحاد الأوروبي حيث 25 من الآليات فيه تعمل بالطاقة الكهربائية أمام هولندا (18.8 بالمئة). وتعد النروج، وهي ليست من الاتحاد الأوروبي، أول بلد في العالم على هذا الصعيد حيث هناك 72 بالمئة من سياراتها تعمل بالكهرباء.

ومنذ 2020 بدأت الشركات المصنعة تقدم عروضاً أكبر للسيارات الكهربائية أو الهجينة، وسط أزمة حادة تسبب بها وباء كوفيد-19.